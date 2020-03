Co to jest Public Relations?

Public Relations jest jednym z głównych narzędzi do budowania silnej marki. Specjaliści ds. Public Relations pomagają firmom i osobom prywatnym wzmocnić swoją reputację w społeczeństwie. Pomagają również chronić reputację klienta, jeśli coś jej zagraża. PR to przede wszystkim komunikacja marki z odbiorcą. Działania Public Relations koncentrują się na tym, aby marka była kojarzona pozytywnie. I w końcu PR jest sztuką poprawnego przedstawiania informacji, czynienia jednego faktu ważniejszym od drugiego, pomaganiu informacji w odnalezieniu jej odbiorców.

Czym zajmuje się agencja PR?

Jak już wcześniej zaznaczono, agencja Public Relations pomaga w promowaniu i kreowaniu wizerunku. Głównym celem takiej firmy jest utrzymywanie kontaktów z odbiorcami docelowymi, instytucjami publicznymi, kluczowymi dziennikarzami w swoich dziedzinach (prasa, czasopisma, radio, telewizja, portale internetowe). PR to w zasadzie proces “inwestowania” w wizerunek. Agencja pomaga – zaczynając od analizy teraźniejszej sytuacji, przez ustawienia celów, a kończąc na przekazywaniu informacji mediom i analizie prowadzonych działań.

Dlaczego warto korzystać z usług agencji Public Relations?

Nawet wiedząc o wszystkich korzyściach współpracy z agencją PR, firmy wahają się czy podjąć współpracę, czy też nie. Przez strach związany z wysokim wydatkami na działania PR, przedsiębiorcy zaczynają tracić swój drogocenny czas na indywidualne zapoznanie się z narzędziami PR. Prawdę mówiąc, jest to w większości przypadków strata czasu. Agencje, które już od lat zajmują się Public Relations mają wypracowaną bazę mediów, znają rynek i wiedzą, z jakich narzędzi skorzystać, a od których działań warto się wstrzymać. PR-owcy będą czuli się jak ryba w wodzie w przypadku prowadzenia kampanii marketingowych i wymyślą najlepszy sposób dla promowania firmy lub produktu, opierając się na swoim doświadczeniu.

Agencja PR. Kiedy zlecić działania?

Często posiadamy świetny produkt, który powinien zyskać rozgłos wśród mediów, a także, co oczywiste wśród klientów. Niestety bywa tak, że konsumenci boją się spróbowania czegoś nowego. Wtedy też powinna wkroczyć agencja PR, która za pomocą odpowiednich narzędzi zbuduje ciekawą kampanię marketingową. Dobrze zaplanowane działania Public Relations mogą przełożyć się na znaczą rozpoznawalność marki i usługi bądź produktu, co przełożyć powinno się na efekt w postaci zainteresowania klientów. Rzecz jasna finalnym efektem będzie sprzedaż, a więc i pozytywne wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Co prawda niektóre działania można wykonać samemu, jednak nie oszukujmy się – agencja PR ma zazwyczaj opanowane narzędzia, wie, z którymi mediami warto współpracować, zazwyczaj zna wielu dziennikarzy osobiście, a także ma dobre kontakty z domami mediowymi. Dzięki temu przedsiębiorca nie traci czasu na research oraz wybieranie odpowiedniej kampanii, a może skupić się na rozwoju własnego biznesu, a więc i produktu, który chce promować.