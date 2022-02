Media relations – co to takiego, jak je wykorzystać w biznesie?

Dzięki współpracy z mediami (blogi – takie jak MenWorld.pl, influencerzy, dziennikarze) możemy zbudować opinię publiczną na temat produktu czy firmy Klienta. To dzięki takim relacjom osoby z zewnątrz mogą poznać strukturę firmy, jej produkty, usługi czy wydarzenia przez nią organizowane. To właśnie dzięki Media Relations, media mogą stworzyć sobie opinię na temat firmy czy produktu. Oczywiście to wytworzenia relacji medialnych potrzebujemy konkretnego planu i czasu, który na to wszystko poświęcimy.

Relacje z mediami trzeba budować konsekwentnie, przez długi czas, a wtedy na pewno zobaczymy pożądane efekty. Jest to jedna ze skuteczniejszych dróg, która pozwoli rozwinąć się firmie. LS Media pomoże firmie Klienta zbudować tą relację, która zaowocuje w przyszłości lepszymi zasięgami.

Jak można wykorzystać relacje z mediami?

Do osiągnięcia założonych przez nas efektów potrzebne są odpowiednie działania. Budowanie relacji z mediami odbywa się za pomocą konkretnych narzędzi. W budowaniu relacji Media Relations wykorzystuje się m.in. informacje prasowe na temat usług czy produktu, które wstawiane są na różnego rodzaju portale o zbliżonej tematyce do reklamowanego produktu, komentarze prasowe, radiowe czy telewizyjne, a także testy produktów czy konferencje prasowe. Ważne jest także śledzenie wszelkich wzmianek o firmie i produkcie. Pozwoli to na szybką reakcję w przypadku, kiedy o usłudze czy produkcie pojawią się błędne informacje.

Nasza firma posiada wieloletnie doświadczenie, które pozwoli na zbudowanie odpowiedniego wizerunku marki. W przeciągu tych lat stworzyliśmy więzi z dziennikarzami i mediami, które pomogą odnieść sukces działalności Klienta.

