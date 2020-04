LS Media Sp. z o.o. z nagrodą “Najlepsi 2020 wśród Agencji Marketingowych”

Spółka LS Media znów doceniona przez Oferteo.pl!

Chcemy ponownie pochwalić się zdobyciem nagrody “Najlepsi 2020 wśród Agencji Marketingowych”. Cieszymy się, że nagroda ta znów trafiła do nas. To oznacza, że Klienci spółki LS Media doceniają naszą pracę, a by zostaliśmy przez portal Oferteo.pl oznaczeni jako jednego z najlepiej ocenianych profesjonalistów. Rzecz jasna jest to dla nas motywacja do jeszcze wydajniejszego działania. Dlatego też będziemy starali się pracować wydajniej, co przełożyć się powinno na lepsze wyniki.