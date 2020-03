Więcej czasu, by rozwijać własną firmę

Żeby napisać funkcjonalny tekst profesjonalista potrzebuje na to od 30 minut do 3 godzin. Czas wykonania zależy od trudności i typu tekstu. Wiadomo, że posty na Facebooka przygotowuje się szybciej, aniżeli materiały SEO. Artykuł, czy opisy produktów do sklepu może napisać każda osoba, ale funkcjonalny tekst stworzony może być tylko przez eksperta.

Ale co znaczy funkcjonalny? To tekst, który pomaga osiągnąć wybrany cel: zwiększyć sprzedaż, być pierwszym w wynikach wyszukiwania, pomnożyć konwersję na stronie itd. Gdy mało o tym wiemy, to na przygotowanie takiego materiału możemy poświęcić znacznie więcej czasu niż specjalista, który zajmuje się tym na co dzień. Każdy dobrze zdaje sobie z tego sprawę, że czas to pieniądz. Biznes nie może sobie pozwolić na przestój. Patrząc na sytuację związaną z COVID-19, w dzień można zbudować szpital w Chinach. W takim razie dlaczego przedsiębiorca ma tracić czas na naukę tworzenia poprawnych tekstów SEO? Lepiej zlecić pisanie treści osobom, które się na tym znają.

Opisy produktów do sklepu to podstawa jeśli chodzi o pozycjonowanie

Jeden funkcjonalny tekst zachęci do współpracy więcej ludzi, aniżeli dziesięć poprawnych treści. Eksperci wiedzą za jakie sznurki trzeba pociągnąć, żeby otrzymać celowe skutki. Warto zatrudnić copywritera, aby zadbał o najlepszą realizację zaplanowanych działań. I nawet jeden profesjonalny tekst może przynosić zyski. Dlatego też tak ważne są opisy produktów do sklepu – każda treść musi być indywidualna, przygotowana tak, aby zaciekawić odbiorcę, a także by zawierała najważniejsze informacje.

Copywriter opowie o sytuacji na rynku, zrobi analizę teraźniejszej sytuacji, określi grono odbiorców i napisze najlepszy tekst. Taka osoba zna się na tym i ma już doświadczenie w tworzeniu takich treści. Trudno samodzielnie osiągnąć takie wyniki. Dla lepszego wyniku trzeba zatrudnić copywritera.

Dbasz o wizerunek firmy

Współpraca z agencją reklamową, a dokładnie z copywriterem, to w pierwszej kolejności komunikacja z ludźmi. Budowanie relacji ze społeczeństwem, czyli Public Relations. Kiedy zatrudniamy copywritera powinniśmy być pewni, że za jakiś czas zyskamy rozgłos o naszym przedsiębiorstwie.

To, że firma współpracuje z agencją Public Relations oznacza kreowanie wizerunku w oczach innych ludzi. Agencja PR informuje o profesjonalizmie i wysokim poziomie usług danego przedsiębiorstwa. Człowiek poważniej postrzega firmę, zwiększa się zaufanie. Dlatego też lepiej jest skorzystać z oferty ekspertów w danej dziedzinie. Jest to inwestycja, która zawsze się zwraca.